O Estugarda quebrou uma série de cinco jogos consecutivos sem vencer para a Liga Alemã ao bater o Mainz, por 2-1, em casa, no jogo de abertura da 13.ª jornada.

A equipa de Estugarda adiantou-se no marcador aos 21 minutos, pelo japonês Hiroki Hito, com um remate de primeira que ainda bateu no poste antes de entrar na baliza do Mainz. No entanto, aos 39, o central Alexander Hack saltou mais alto do que todos na área, na sequência de um pontapé de canto, e restabeleceu o empate.

O golo decisivo surgiu já na segunda parte, aos 51 minutos, pelo médio croata Borna Sosa, com um remate que levou a bola a entrar no canto superior esquerdo da baliza do Mainz, batendo ainda na barra antes de atravessa o risco de golo.

Com este triunfo, o Estugarda interrompe uma sequência negativa de cinco jogos, nos quais somou dois empates e três derrotas, subindo provisoriamente ao 13.º lugar, e saindo, para já, dos lugares de despromoção. O Mainz segue no nono posto.