A Federação Alemã de Futebol (DFB) decidiu pela continuidade de Joachim Löw no comando técnico da seleção.

Esta segunda-feira, o técnico reuniu por videoconferência com os responsáveis máximos do organismo para um balanço do trabalho que tem realizado. No encontro, informa a DFB em comunicado, também foi abordada a derrota por 6-0 diante de Espanha mas, até ver, nada muda no rumo definido.

«O presidente da Federação entende que o caminho da renovação da seleção nacional com o selecionador Joachim Löw prossegue sem restrições. (...) Apenas um jogo não pode nem deve ser usado para avaliar o desempenho global da seleção e do selecionador», lê-se.

Na mesma nota, a Federação alemã lembra os «importantes objetivos desportivos» alcançados recentemente, como o apuramento para o Europeu, a permanência na Liga A da Liga das Nações e o posicionamento no Pote 1 do sorteio para a fase de apuramento para o Mundial 2022. «Joachim Löw continua a ter a confiança da presidência da DFB», acrescenta-se.

«Temos a forte convicção de que Joachim Löw e a sua equipa técnica vão fazer bons jogos e alcançar bons resultados apesar da situação desafiante que todos atravessamos. Vão ser tomadas todas as medidas necessárias para fazermos um Europeu de 2021 entusiasmante.»

A DFB considera ainda ser importante começar já a preparar as bases da seleção para o Mundial 2022 e o Euro 2024, que será jogado na Alemanha, devendo as escolhas imediatas do selecionador ter também isso em consideração.