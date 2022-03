Atingido por uma cerveja no jogo entre o Bochum e o Borussia Monchengladbach, o árbitro assistente Christian Gittelmann teve de ir ao hospital para fazer um ‘check-up’.

Em entrevista ao site da Federação alemã, Gittelmann confessou ainda que ficou «atordoado» com o impacto do objeto.

«Fiquei atordoado, principalmente porque não estava à espera e o golpe foi muito forte. Ontem, por precaução, fui ao hospital e os exames revelaram uma contusão na cabeça. Não me consigo lembrar muito bem do que aconteceu, ainda me sinto atordoado», disse, antes de agradecer o apoio que recebeu.

«Tenho recebido muito apoio do mundo do futebol, árbitros, colegas, amigos e conhecidos, o que é bom, estou grato. Agora vou tirar alguns dias para me acalmar e processar as coisas. Ficarei feliz quando voltar aos relvados, espero que seja o mais rápido possível. Já estou marcado para um jogo internacional no próximo fim de semana», acrescentou.

O Bochum-Borussia Monchengladbach, recorde-se, foi cancelado aos 70 minutos depois de Gittelmann ter sido atingido por uma cerveja que voou das bancadas. O Gladbach vencia na altura por 2-0.