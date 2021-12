Surpresa na Bundesliga com o Freiburgo a bater o Bayer Leverkusen por 2-1 e a subir ao terceiro lugar da classificação, trocando de lugar precisamente com o adversário deste domingo.

A equipa da casa adiantou-se no marcador, aos 33 minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Grifo. O Bayer ainda chegou ao empate, mesmo em cima do intervalo, por Aranguiz, mas o Freiburgo acabou por reclamar os três pontos com novo golo a seis minutos do final, desta vez marcado por Schade.

No outro jogo deste domingo, o Colónia bateu o Estugarda com um golo tardio de Modeste (89m) e, desta forma, destacou-se no oitavo lugar.