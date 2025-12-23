Alemanha
Futebolista morre na sequência de queda a 70 metros de altitude
Acidente que vitimou o alemão Sebastian Hertner aconteceu numa estância de esqui no Montenegro
O futebolista alemão Sebastian Hertner faleceu, aos 34 anos, na sequência da queda desde um teleférico a 70 metros de altitude, na estância de esqui de Savin Kuk, no Montenegro.
O antigo jogador de Estugarda e Schalke 04, entre muitos outros, foi vítima de um problema na cadeira em que seguia, que se terá desprendido do cabo e precipitado a queda fatal.
A explicação é avançada pelo jornal alemão Bild, que acrescenta que a esposa de Hertner ficou gravemente ferida numa perna na sequência do acidente.
Internacional jovem pela Alemanha, Sebastian Hertner representava atualmente o ETSV Hamburgo, do quinto escalão futebol germânico.
