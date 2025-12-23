O futebolista alemão Sebastian Hertner faleceu, aos 34 anos, na sequência da queda desde um teleférico a 70 metros de altitude, na estância de esqui de Savin Kuk, no Montenegro.

O antigo jogador de Estugarda e Schalke 04, entre muitos outros, foi vítima de um problema na cadeira em que seguia, que se terá desprendido do cabo e precipitado a queda fatal.

A explicação é avançada pelo jornal alemão Bild, que acrescenta que a esposa de Hertner ficou gravemente ferida numa perna na sequência do acidente.

Internacional jovem pela Alemanha, Sebastian Hertner representava atualmente o ETSV Hamburgo, do quinto escalão futebol germânico.

RELACIONADOS
Slot não descarta Isak até ao final da temporada: «Espero que ainda tenha um papel»
VÍDEO: treinador dos Pacers acusa Neemias Queta e pede análise da NBA
VÍDEO: celebração corre mal a Patson Daka e quase acaba em lesão grave