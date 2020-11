Gonçalo Paciência expôs todo o seu desalento numa publicação na sua conta pessoal no Instagram poucas horas depois de ter sido submetido, com sucesso, a mais uma intervenção cirúrgica para debelar uma lesão crónica no joelho. O avançado do Schalke dá conta da sua enorme tristeza, mas também da sua resiliência em regressar aos relvados.

«Às vezes fazes tudo bem, cuidas bem de ti próprio, treinas, recuperas, fazes do teu corpo a tua prioridade, fazes tudo para não teres lesões, porque isso é o que te assusta mais na carreira. Mesmo assim o mundo colapsa num instante: voltei a lesionar-me e acabo de acordar de uma operação que correu bem. Vou ficar afastado da equipa por uns tempos», começa por contar o avançado português.

A carreira do jovem avançado português tem sido marcada por sucessivas lesões que o têm impedido de chegar mais alto. «A história repete-se a si própria: agora tens de desafiar-te mais uma vez, recuperar e mostrar como é bom e mostrar força e persistência para te levantares depois de mais uma queda. Tem sido assim toda a minha vida. Mais uma lesão que parece que já é normal na minha carreira, parece que não vou estar a salvo destes altos e baixos», prosseguiu.

Apesar de tudo, Gonçalo acaba por revelar espírito de campeão em mais uma batalha para a recuperação. «Sempre demonstrei que posso voltar mais forte e atingir um nível mais alto e vou tentar fazer com que todos os que gostam de mim sintam orgulho mais uma vez. Tem tudo a ver com paixão, e pelas paixões devemos dar a vida, porque é isto que nos faz viver. Peço desculpa aos meus companheiros por os deixar neste momento difícil, mas acredito neles, estamos juntos e juntos voltaremos a erguer-nos. Continuo orgulhoso deste grande clube e tenho a certeza que vou voltar a ser feliz de azul e branco», escreveu ainda Gonçalo Paciência.