O Hamburgo ganhou vantagem esta noite frente ao Hertha de Berlim, no play-off da Bundesliga, ao vencer por 1-0.

Na capital alemã, a equipa visitante, com Daniel Fernandes na baliza, adiantou-se no marcador aos 57 minutos, com um golo de Ludovit Reis, assistido por Miro Muheim.

O Hamburgo só precisa assim de um empate para consumar o regresso à Bundesliga, ao passo que o Hertha está agora obrigado a ganhar na segunda mão para garantir a permanência no principal escalão do futebol germânico.

Essa segunda mão, refira-se, está agendada para a próxima segunda-feira, a partir das 19h30.