O Hertha Berlim está de luto pela morte «inesperada» do seu presidente, Kay Bernstein, aos 43 anos.

Numa curta mensagem publicada nas redes sociais, o clube dá conta da «terrível notícia» que deixou os funcionários do clube «profundamente consternados».

Uma notícia que apanhou toda a gente de surpresa, tendo em conta a idade do jovem dirigente que chegou a presidente do clube, em 2022, depois de destacar-se como líder de uma das claques do Hertha.

Hertha BSC are mourning the death of Kay Bernstein.

The club received the terrible news on Tuesday that president Kay Bernstein has passed away unexpectedly aged 43. The whole club, its governing bodies and staff members are shocked and deeply saddened by the news. pic.twitter.com/uI8HGob8z0