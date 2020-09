O Hoffenheim goleou o Bayern Munique por 4-1. É isso mesmo, não vale a pena voltar a ler a primeira fase, o campeão da Europa foi mesmo goleado em jogo da segunda jornada da Bundesliga.

Uma tarde, no mínimo, diferente, para a equipa comandada por Hans-Dieter Flick que, antes da meia-hora, já perdia por 0-2, depois de uma entrada fulgurante da equipa da casa que desbloqueou o marcador por Ermin Bicakcic (16m) e aumentou a vantagem, oito minutos depois, por Munas Dabbur (24m).

O Bayern ainda reduziu a diferença, aos 36 minutos, por Kimmich, e, até ao intervalo, ainda ameaçou chegar ao empate. No entanto, já na segunda parte, o Hoffenheim voltou a marcar, por Andrej Kramaric (77m) e seria o croata a fixar o inusitado resultado final, já em tempo de compensação, na conversão de uma grande penalidade.

Com esta vitória, o Hoffenheim lidera a classificação, a par do Augburgo, com o máximo de pontos, enquanto o Bayern cai para o sexto posto, apenas com três.