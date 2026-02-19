O Bayern Munique, de Raphael Guerreiro, regressou esta quinta-feira ao trabalho para preparar o próximo compromisso da liga alemã frente ao Eintracht Frankfurt, mas o plano traçado por Kompany foi completamente trocado pela meteorologia.

A neve intensa que caiu sobre Munique transformou a sessão num verdadeiro manto branco. As condições climatéricas pioraram a partir do meio-dia, e o clube foi obrigado a ligar os holofotes e a recorrer às bolas laranja de inverno.

Segundo a imprensa alemã, elementos da equipa técnica dos bávaros ainda começaram a limpar o relvado com pás, mas rapidamente se percebeu que seria impossível realizar um treino normal.

Mesmo durante os exercícios, os funcionários tiveram de voltar a entrar em ação para limpar o terreno.

Veja aqui:

