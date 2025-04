Toni Kroos deixou os relvados no último campeonato da Europa e prontamente deixou saudades, com muitas pessoas a dizer que o internacional alemão ainda poderia fazer mais umas épocas ao mais alto nível.

Contudo, os adeptos do futebol puderam voltar a ver o médio uma vez mais no «tapete verde», mas... como árbitro. Sim, leu bem, Toni Kroos ajuizou uma partida da Icon League, uma competição que o próprio criou de futebol indoor na Alemanha, que conta com influencers, youtubers e alguns jogadores profissionais como Franck Ribery, Claudio Pizarro (ex-Werder Bremen), Diego Contento (ex-Estugarda), Daniel Caligiuri (ex-Augsburgo).

Kroos vestiu o equipamento e de apito na mão teve direito a tudo, inclusive a assinalar uma grande penalidade.

Veja aqui a prestação de Kroos como árbitro: