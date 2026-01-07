De treinador na Bundesliga a gerente de duas franquias de uma famosa cadeia de restaurantes fast food, em apenas seis anos. Difícil de antever, este é o percurso de vida do alemão Alexander Nouri, que encontra pontos de contacto entre dois mundos, à partida, distantes.

Antigo médio de equipas modestas como o VfL Osnabruck, o Holstein Kiel ou o VfB Oldenburg, com formação feita no Werder Bremen e uma passagem efémera pelos norte-americanos do Seattle Sounders em 1999, Nouri apostou na carreira de treinador assim que “pendurou as chuteiras”.

Foi nessa condição que, em 2014, regressou ao Werder Bremen para orientar a equipa B, acabando promovido à formação principal do emblema histórico da Bundesliga apenas dois anos depois. Desempenhou o cargo entre 2016 e 2017, tendo posteriormente treinado o Ingolstadt, na II Liga alemã, o Hertha Berlim, no principal escalão do futebol germânico, e o Kavala, da II Liga grega.

A experiência na Grécia, em 2022, foi a última de Alexander Nouri enquanto treinador de futebol, decidindo-se aí a explorar outras opções de carreira. Virou-se para a área da restauração, andou literalmente a virar hambúrgueres na grelha até se tornar gerente de dois restaurantes da especialidade na Alemanha, franquias de uma marca mundialmente conhecida.

«No fim de contas, nestas duas realidades, o sucesso passa por saber conquistar as pessoas. No futebol, são os jogadores. Aqui, são os funcionários. Mas o princípio básico é o mesmo: é preciso compreender quem está à nossa frente, o que os motiva e do que precisam para poderem render», explicou Nouri, hoje com 46 anos, ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung.

De treinador a gerente, do futebol para a restauração. O caminho para o sucesso não é linear. O exemplo de Alexander Nouri é apenas mais um que confirma essa realidade.