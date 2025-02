El Chadaille Bitshiabu, jovem defesa francês, não integrou a equipa do Leipzig no empate a zero frente ao Augsburg, na Bundesliga, por ter chegado atrasado ao autocarro que levava a equipa ao aeroporto.

O treinador Marco Rose explicou à DAZN que o jovem defesa francês de 19 anos estava convocado, mas atrasou-se e acabou por ficar em terra.

«Ele não chegou a tempo para a partida da equipa e, consequentemente, também não apanhou o voo. Assim, não pôde estar presente no jogo», afirmou o técnico.

O jovem jogador, que fez 11 jogos esta época no campeonato ao serviço do Leipzig, tinha boas possibilidades de ser titular no jogo da última sexta-feira face às várias baixas, entre elas a suspensão do capitão Willi Orban e as lesões de Henrichs, Schlager, Ouedraogo e Nusa.

Apesar do sucedido, o treinador do Leipzig confessou que o jogador não vai sofrer grandes consequências. «Ele virá para o treino e depois continuaremos todos juntos. Não lhe vou arrancar a cabeça, ele tem de aprender com isso.»