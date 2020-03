Os jogadores de Bayern de Munique e Borussia Dortmund aceitaram baixar os respetivos salários para ajudar os clubes a ultrapassar a crise atual da indústria futebolística.

Em comunicado, o Borussia comunicou que os seus atletas renunciaram «voluntariamente a uma parte dos seus salários, por solidariedade para com os 850 empregados do clube e as suas famílias». Também os dirigentes e treinadores do clube de Raphael Guerreiro renunciaram a uma parte do salário, naquele que é um esforço conjunto para «poupar uma verba a rondar os dois milhões de euros».

Quanto aos «bávaros», o jornal Bild avançou que dirigentes e jogadores se comprometeram a cortar vinte por cento dos salários.

Depois dos jogadores do Borussia Mönchengladbach também ter anunciado o acordo com a sua direção para o corte nos salários, outros clubes alemães, como o Schalke 04 e o Werder Bremen seguiram as mesmas pisadas.