O Leipzig anunciou a contratação de Alexander Sorloth, avançado de 24 anos internacional pela Noruega que foi o melhor marcador da Liga turca na época passada.

Sorloth pertencia desde 2018 aos quadros do Crystal Palace, que o cedeu nas últimas épocas aos belgas do Gent e, em 2019/20, ao Trabzonspor de João Pereira, clube pelo qual marcou 33 golos em 49 jogos, 24 deles no campeonato turco.

O avançado norueguês, que recentemente fez dupla com Erling Haaland na seleção, assinou pelo clube alemão um contrato válido para as próximas cinco épocas.