O Leipzig, clube onde joga André Silva, anunciou esta quinta-feira que Domenico Tedesco é o novo treinador principal, depois da demissão de Jesse Marsch face aos fracos resultados na Bundesliga.

Tedesco, de 36 anos, natural de Itália, mas com nacionalidade alemã, começou a carreira no Schalke e, nas duas últimas temporadas, treinou os russos do Spartak Moscovo, até à chegada de Rui Vitória.

Jesse Marsch saiu logo após o desaire diante do Union de Berlim, na Bundesliga, e já não comandou a equipa no último jogo da Liga dos Campeões, frente ao Manchester City.