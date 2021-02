Com o Bayern Munique fora de casa, já no Qatar, onde vai disputar o Mundial de Clubes, Leipzig, Wolfsburgo e Bayer Leverkusen aproveitaram para cortar a distância para o poderoso líder que jogou antes de viajar, vencendo os respetivos jogos da 20.ª jornada da Bundesliga.

O Leipzig, segundo classificado, foi a Gelsenkirchen bater o Schalke por 3-0, com golos de Nordi Mukiele (45m) e Marcel Sabitzer (73 e 87m).

O Wolfsburgo, terceiro classificado, foi a Augsburgo vencer por 2-0, com golos de Wout Weghorst (38m) e Bote Baku (59m), e, pelo meio, ainda viu dois golos anulados pelo vídeoárbitro a Baku (55m) e Maximilian Arnold (70m) por fora de jogo.

O quarto classificado, o Bayer Leverkusen, por sua vez, conseguiu o resultado mais dilatado da ronda, ao bater em casa o Estugarda por 5-2. Kerem Demirbay (18 e 31m), Leon Bailley (56m), Florian Wirtz (68m) e Demarai Gray (84m) marcaram para a equipa de Leverkusen, enquanto Sasa Kalajdzic (50 e 77m) marcou os dois golos dos visitantes.

Quem não aproveitou a ausência do campeão europeu, foi o Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro que caiu com estrondo na visita a Freiburg (1-2). Os visitantes, com a equipa na máxima força, estiveram mesmo a perder por 2-0 (golos de Woo-Yeong Jeong e Jonathan Schmidt) e o melhor que conseguiram fazer foi reduzir a diferença com um golo de Youssoufa Moukoko.

Com este desaire, o Dortmund continua fora da Europa, a um ponto do Eintracht Frankfurt que joga este domingo em Hoffenheim.