Azar (mais uma vez) para Loris Karius. O guarda-redes alemão lesionou-se e vai falhar o resto da temporada, poucos meses após ter assinado pelo Schalke, da segunda Liga alemã.

Karius sofreu uma lesão muscular no gémeo da perna esquerda durante o último jogo do Schalke diante do Greuther Fürth, pouco antes do intervalo, com o resultado em 1-2.

O ex-guardião de Liverpool e Besiktas tinha assinado pelo Schalke em janeiro, após meia época sem clube. Fez quatro jogos consecutivos e acabou lesionado, aos 31 anos.

No mesmo comunicado que confirma a lesão de Karius, o Schalke anunciou uma lesão muscular de Christopher Antwi-Adjei.