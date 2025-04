O Borussia Dortmund anunciou esta segunda-feira que o central Nico Schlotterbeck vai falhar o resto da temporada.

O internacional alemão de 25 anos sofreu uma rotura do menisco do joelho esquerdo.

«A ausência do Nico afeta-nos muito. Ele é uma parte muito importante da nossa equipa e tem impressionado com bons desempenhos consistentes esta época. Esperamos que recupere a forma rapidamente e que receba o máximo apoio da nossa parte no seu regresso», disse Sebastian Kehl, diretor desportivo do clube alemão.

Schlotterbeck irá falhar assim os quartos de final da Champions, frente ao Barcelona, mas também as meias-finais da Liga das Nações frente a Portugal.