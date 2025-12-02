O Bayer Leverkusen eliminou o Borussia Dortmund nos «oitavos» da taça da Alemanha. O português Fábio Silva estreou-se a titular com uma derrota (1-0).

Este jogo, que corresponde à quinta ronda da competição, foi o terceiro encontro na prova de cada equipa. No Signal Iduna Park, em Dortmund, foi a equipa forasteira quem celebrou a passagem aos «quartos».

Pelo Leverkusen, o ex-Benfica Grimaldo foi totalista. Já no Dortmund Fábio Silva, internacional português, alinhou de inicio pela primeira vez. Viu, portanto, Ibrahim Maza, médio argelino de 20 anos, a marcar o golo do triunfo ainda antes do intervalo (34m).

Sem mais mudanças no marcador, o apito final ditou a eliminação do Dortmund na prova, bem como a passagem do Leverkusen à próxima fase.

Outros resultados:

Borussia M´gladbach 1-2 St. Pauli

Hertha 6-1 Kaiserslautern

Leipzig 3-1 Magdeburg



