O Bayern Munique não deslumbrou, mas venceu o Hertha Berlim nesta sexta-feira, reforçando a liderança da Bundesliga, a três dias de disputar a meia-final do Mundial de clubes, frente ao Al Ahly.

Sem poupanças na equipa, o conjunto bávaro ainda desperdiçou um penálti, logo aos 12 minutos. Num momento pouco habitual, Lewandowski permitiu a defesa de Jarstein.

Ainda assim, aos 21m minutos, Thomas Muller assistiu Coman, que marcou com alguma sorte à mistura o golo que valeu o triunfo ao Bayern.

A equipa de Hans Flick viaja assim para o Qatar com dez pontos de vantagem sobre o segundo classificado da Bundesliga, o Leipzig, que tem menos um jogo.

Destaque do lado do Hertha de Berlim para a estreia de Sami Khedira, internacional alemão que reforçou a equipa da capital alemã no mercado de inverno e jogou os primeiros nove minutos pelo novo clube.