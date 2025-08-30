Luís Díaz marca no triunfo do Bayern Munique frente ao Augsburgo por 3-2
Equipa bávara chegou a estar a ganhar por 3-0
O Bayern Munique somou este sábado a segunda vitória em dois jogos da Bundesliga, ao derrotar o Augsburgo por 3-2, na segunda jornada da Liga alemã.
Os bávaros contaram com Raphael Guerreiro de início e entraram melhor na partida. Quando o jogo ainda estava a zero, Luiz Díaz falhou um golo quase certo, mas depois o avançado ex-FC porto redimiu-se antes do intervalo. O Bayern chegou a estar a vencer por 3-0 graças aos golos de Serge Gnabry (28m), ao colombiano Luis Díaz (45+4m), ex-FC Porto, e ao francês Michael Olise (48m).
Quando tudo parecia resolvido, o Augsburgo reagiu. Kristijan Jakic reduziu aos 53 minutos e Mert Komur fez o 3-2 aos 76 minutos, colocando a equipa da casa a sonhar com o empate, que ainda esteve perto de acontecer.
Com este triunfo, o Bayern junta-se ao Eintracht Frankfurt no lote das equipas com registo 100 por cento vitorioso e conta com seis pontos em dois jogos realizados.