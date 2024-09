O internacional alemão Max Kruse, que agora joga na equipa amadora Al-Dersimspor, dirigiu-se aos seus 473 mil seguidores no Instagram para divulgar um assunto sério. Kruse fez uma série de acusações graves contra a polícia municipal de Berlim, nesta quinta-feira.

Tudo começou quando a sua mulher, Dilara (de ascendência turca, apesar de ter nascido na Alemanha) estacionou de forma irregular na capital alemã. Terá sido abordada por um polícia de forma desrespeituosa.

«Na terça-feira, a minha mulher foi novamente sujeita a um controlo policial que acabou mal, com violência física contra a minha mulher, insultos racistas e abuso de poder. Infelizmente, não foi a primeira vez. Mas foi a primeira vez que foi longe demais. Contratámos um advogado e processámos as pessoas em causa ao abrigo da lei», começou por dizer.

«Na verdade, ela tinha acabado de estacionar ilegalmente. Depois, a polícia chegou de bicicleta. Perguntaram à minha mulher: 'Esse carro é seu? Só isso já é um erro'. E ainda questionaram: 'O que é que a senhora fez para poder comprar um carro desses?'», relata o alemão.

Dilara terá puxado do telemóvel para sua própria proteção e filmado a situação. O telemóvel foi-lhe retirado das mãos. «Foi-lhe tirada uma fotografia do cartão de crédito. Não faço ideia o que a polícia quer com isso», afirmou Max, explicando em seguida outro pormenor da história:

«A Dilara exigiu então, em voz alta, que lhe devolvessem o telemóvel para poder telefonar ao marido ou ao advogado. Ao que o polícia respondeu: 'Quem? O Achmed?' Ela respondeu: 'Não, Max Kruse'. Depois, os agentes acalmaram-se um pouco» conta Kruse.

Dilara Kruse é casada com o futebolista desde 2021. Ele pediu-a em casamento em público depois de um jogo de futebol nos Jogos Olímpicos, em 2021, um ano depois de se conhecerem num bar de shisha, em Berlim, onde a mulher trabalhava.