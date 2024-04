A Federação da Alemanha (DBF) anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato do selecionador Julian Nagelsmann até ao Mundial 2026, colocando um ponto final na especulação que apontavam o regresso do treinador de 36 anos ao Bayern Munique.

Nagelsmann tinha assinado um contrato, em setembro de 2023, até ao final do Euro2024, mas foi agora prolongado até ao próximo Campeonato do Mundo que vai realizar-se nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026.

«Esta é uma decisão do coração. É uma grande honra poder treinar a seleção nacional e trabalhar com os melhores jogadores do país. Com atuações apaixonadas e de sucesso, temos a possibilidade de inspirar um país inteiro. As duas vitórias contra a França e os Países Baixos, em março passado, tocaram-me. Queremos jogar juntos um Campeonato Europeu de sucesso em casa e estou realmente ansioso por isso, juntamente com a minha equipa técnica. Depois enfrentaremos o desafio de um Campeonato do Mundo», destacou Nagelsmann em relação ao novo vínculo.

O jovem treinador, que foi despedido pelo Bayern Munique há um ano, era agora apontado como um dos favoritos para render Thomas Tuchel à frente do clube bávaro na próxima época.

Nagelsmann estreou-se como selecionador da Alemanha a 18 de outubro de 2023 com uma vitória sobre os Estados Unidos (3-1) no primeiro de seis jogos de preparação para o Europeu que a Alemanha vai receber no próximo verão. Depois empatou com o México (2-2), perdeu com a Turquia (2-3) e Áustria (0-2), antes de, já em 2024, vencer a França (2-0) e os Países Baixos (2-1).