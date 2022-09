Manuel Neuer e Leon Goretzka são baixas na seleção alemã, depois de terem testado positivo à covid-19.

O anúncio foi feita esta quarta-feira pela federação daquele país. A dupla do Bayern Munique já está isolada do restante plantel e vai, em breve, deixar a concentração da equipa orientada por Hansi Flick.

Para já, apenas o substituto de Neuer foi anunciado: trata-se de Oliver Baumann, guarda-redes do Hoffenheim.

A Alemanha, refira-se, prepara os jogos frente à Hungria e à Inglaterra, a contar para a Liga das Nações.

ℹ️ @Manuel_Neuer and @leongoretzka_ have tested positive for Covid-19. Both have been isolated from the team and will depart from the hotel. pic.twitter.com/MkvzssItZm