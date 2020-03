Manel Neuer, capitão do Bayern Munique, garante que os jogadores do clube bávaro aceitaram com naturalidade um corte salarial de vinte por cento dos respetivos salários para ajudar o clube num momento difícil, face à pandemia do novo coronavírus que levou à paralisação da Bundesliga e de todo o futebol europeu.

O guarda-redes recorda que o clube tem mais de mil empregados e os jogadores acabam por ser um uns privilegiados no meio desta situação.

«Temos uma profissão particularmente privilegiada, portanto é evidente que tenhamos aceitado esta baixa salarial neste caso de necessidade», destacou o capitão do Bayern aos jornais alemães Tageszeitung e Muechner Merkur.

Uma declaração que surge depois do acordo definido entre o plantel com o presidente Karl-Heinz Rummenigge, o diretor desportivo Sahan Salihamidzic e Oliver Khan, membro do comité consultivo, quanto a uma corte de 20 por cento dos salários dos jogadores. Uma opção que permite ao clube bávaro evitar despedir outros funcionários ou reduzir-lhes o salário.

«O Bayern tem cerca de mil funcionários e muitas outras pessoas em redor do clube que têm tarefas importantes. Quisemos ajudar para que o clube tenha condições de lhes oferecer alguma segurança», acrescentou ainda o guarda-redes de 33 anos.

Recordamos que os jogadores do Bayern, bem como outros jogadores da seleção alemã, já tinham feito um donativo de 2,5 milhões de euros para apoiar causas sociais em resposta à pandemia do novo coronavírus.