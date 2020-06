Com o bis apontado neste sábado na visita do Eintracht Frankfurt a casa do Hertha Berlim, André Silva elevou para seis o número de golos apontados desde o regresso do campeonato alemão após o confinamento devido à pandemia de covid-19.

O avançado português formado no FC Porto superou Robert Lewandowski como o melhor marcador dos campeonatos europeus desde a retoma das competições. O goleador polaco do Bayern Munique, que lidera a corrida à Bota de Ouro com 30 golos, soma cinco remates certeiros no campeonato germânico.

O bom momento de forma de André Silva, que já é o melhor marcador do Eintracht Frankfurt em 2019/20, é atestado pelo número de jogos necessários para atingir este registo: oito, sete deles na Bundesliga, na qual foram apontados todos os golos.

No total, o internacional português leva 14 tentos anotados na presente temporada, sendo que antes da paragem da Liga alemã tinha apenas quatro na prova.