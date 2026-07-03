OFICIAL: Bayern contrata Nathaniel Brown ao Eintracht Frankfurt
Lateral esquerdo formado no Nuremberga jogou no Mundial 2026 como titular da seleção alemã
Lateral esquerdo formado no Nuremberga jogou no Mundial 2026 como titular da seleção alemã
O Bayern Munique anunciou esta sexta-feira a contratação de Nathaniel Brown ao Eintracht Frankfurt, colmatando a saída de Raphael Guerreiro, que terminou contrato, com o atual titular da seleção alemã, titular em três dos quatro jogos que a Mannschaft fez no Mundial 2026.
Trata-se de um jovem jogador, de 23 anos, nascido na Baviera, em Amberg, mas formado no Nuremberga, onde deu os primeiros passos na carreira, antes de explodir nas duas últimas temporadas ao serviço do Eintracht.
«Nascido na Baviera, novo em Munique», anunciou o campeão alemão nas redes sociais.
O reforço assinou contrato válido até junho de 2031 e, apesar de não terem sido revelados os valores envolvidos no acordo, a imprensa alemã avança que o Bayern pagou 55 milhões de euros, mas dez por cento deste valor irão para o Nuremberga.
Depois de uma boa temporada no Eintracht, em que acumulou quatro golos e seis assistências em 42 jogos, o jovem lateral deu também nas vistas no Mundial 2026, tendo somado um golo e uma assistência na goleada ao Curaçao (7-1).