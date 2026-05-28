Daniel Heuer Fernandes renovou contrato com o Hamburgo, anunciou o emblema da liga alemã.

O guarda-redes luso nasceu na Alemanha, filho de pai português e mãe germânica, e nunca jogou por um clube em Portugal.

Daniel, de 33 anos e colega de Fábio Vieira, já vestiu a camisola do Hamburgo por 190 ocasiões, sendo o segundo jogador do atual plantel com mais partidas pelo clube – o primeiro é Bakery Jatta (233).

Os alemães asseguraram a manutenção no primeiro escalão, terminando o campeonato no 13.º posto, com 38 pontos – os mesmos que o Borussia Monchengladbach.