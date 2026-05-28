Alemanha
Há 1h e 25min
OFICIAL: Daniel Heuer renova com Hamburgo
Guardião português vai para a oitava época no clube alemão
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Guardião português vai para a oitava época no clube alemão
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Daniel Heuer Fernandes renovou contrato com o Hamburgo, anunciou o emblema da liga alemã.
O guarda-redes luso nasceu na Alemanha, filho de pai português e mãe germânica, e nunca jogou por um clube em Portugal.
Daniel, de 33 anos e colega de Fábio Vieira, já vestiu a camisola do Hamburgo por 190 ocasiões, sendo o segundo jogador do atual plantel com mais partidas pelo clube – o primeiro é Bakery Jatta (233).
Os alemães asseguraram a manutenção no primeiro escalão, terminando o campeonato no 13.º posto, com 38 pontos – os mesmos que o Borussia Monchengladbach.
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