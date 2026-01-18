Dino Toppmöller foi despedido do Eintracht Frankfurt.

Em comunicado, publicado na manhã deste domingi, o clube alemão anunciou a decisão, justificando-a com os maus resultados que a equipa teve neste ano civil. O Eintracht Frankfurt não vence desde, recorde-se, 13 de dezembro e, desde então, soma três empates e uma derrota, ocupando a sétima posição da Bundesliga com 27 pontos.

«Dino Toppmöller sempre se identificou totalmente com o Eintracht Frankfurt e trabalhou para este clube com grande paixão todos os dias. Apreciamos muito o seu profissionalismo, a sua forma meticulosa de trabalhar e a sua interação humana com a equipa. No entanto, após uma avaliação interna intensiva, nós, na direção, chegámos à conclusão de que precisamos de um novo impulso desportivo devido à queda no desenvolvimento nas últimas semanas. Esta temporada, ainda não cumprimos a nossa promessa de representar um futebol dinâmico, agressivo e compacto como o Eintracht Frankfurt.», referiu o diretor desportivo, Markus Krösche, em comunicado do clube.

Dino Toppmöller já reagiu ao despedimento e agradece « todo o apoio dos adeptos», admitindo que aceita a decisão do Frankfurt. Em dois anos e meio, o treinador alemão realizou 121 jogos ao comando do clube.