O Bayern Munique anunciou esta quinta-feira que prolongou o contrato de Gnabry até 30 de junho de 2028. O anterior vínculo do internacional germânico terminava no final da presente temporada.

Aos 30 anos, Gnabry prepara-se para completar uma década ao serviço dos bávaros, depois de ter chegado a Munique em 2017.

«Estou entusiasmado por continuar a jogar no Bayern durante mais anos. As conversas foram sempre positivas. Quando cheguei, nunca imaginei que estaria aqui durante 10 anos», afirmou o avançado aos meios oficiais do clube.

O jogador destacou ainda o ambiente que encontrou no emblema alemão como decisivo para a renovação.

«As razões para renovar são a equipa, os treinadores, o clube, os adeptos, a cidade e todo o contexto. Sinto-me verdadeiramente em casa no Bayern», sublinhou.

Formado em Inglaterra, onde se estreou profissionalmente ao serviço do Arsenal, Gnabry passou ainda pelo Werder Bremen antes de assinar pelo Bayern, tendo cumprido a primeira época por empréstimo no Hoffenheim. Desde então, soma 311 jogos oficiais, com 100 golos e 69 assistências.