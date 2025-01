O guarda-redes alemão Loris Karius assinou um contrato com o Schalke 04, que disputa a segunda divisão alemã, até ao final da presente temporada.

«Depois de emprestar Ron-Thorben Hoffmann ao Eintracht Braunschweig, queríamos ter a certeza de que não perdíamos nenhuma qualidade no nosso grupo de guarda-redes, o que conseguimos evitar com a contratação de Loris Karius. Ele tem anos de experiência ao mais alto nível, está em forma e pode começar a treinar de imediato. Ele está aqui para desafiar Justin Heekeren, que começará a segunda metade da temporada na baliza no sábado em Braunschweig», explicou Youri Mulder, diretor do futebol profissional.

Sobre a chegada ao Schalke, Karius disse: «As conversações com os representantes do clube correram muito bem e estou ansioso por treinar com a equipa. O Schalke 04 é um grande clube com adeptos muito apaixonados, algo que já pude sentir nas minhas visitas anteriores como jogador.»

O guarda-redes já teve passagens em clubes como Mainz, Liverpool, Besiktas, Union de Berlim e Newcastle, clube por onde passou antes de rumar ao Schalke 04.