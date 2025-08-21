O Bayer Leverkusen anunciou esta quinta-feira a contratação por empréstimo do jovem argentino Claudio Echeverri.

O avançado de 19 anos chega proveniente dos ingleses do Manchester City, clube que representou apenas por três ocasiões na última temporada tendo marcado um golo.

«É fantástico poder dar os próximos passos no clube campeão alemão de 2024 na Bundesliga e também na Liga dos Campeões», disse Echeverri aos meios do Bayer Leverkusen.

Numa nota divulgada no site, a formação alemã indicou que Echeverri vai vestir a camisola 9, que não era utilizada desde que o espanhol Borja Iglésias esteve no clube em 2023/24.