Manuel Neuer, o eterno guarda-redes do Bayern Munique, renovou contato com o clube bávaro até 2026, o que significa que poderá jogar no clube bávaro até aos 40 anos.

A poucos dias de festejar 39 anos (27 de março), o internacional alemão, que está a recuperar de lesão, prolongou o seu contrato por mais uma temporada e o clube divulgou a novidade com um vídeo onde o experiente guarda-redes aparece com as várias camisolas do Bayern que vestiu ao longo dos últimos anos.

Formado no Schalke 04, Neuer chegou ao Bayern na temporada de 2011/12 e está, agora, a cumprir a 14.ª temporada consecutiva ao serviço do clube da Baviera.