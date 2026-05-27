Alemanha
Há 26 min
OFICIAL: Nübel diz adeus ao Estugarda após três anos
Guardião alemão deve regressar ao Bayern Munique
GP
Guardião alemão deve regressar ao Bayern Munique
GP
Alexander Nübel despede-se do Estugarda, depois de três temporadas por empréstimo do Bayern Munique, anunciou o clube alemão.
Antes de representar os germânicos, o guardião de 29 anos também esteve emprestado ao Mónaco durante duas épocas.
O jogador, natural de Paderborn, disputou um total de 129 partidas e foi importantíssimo nos feitos recentes do clube: vice-campeão e qualificação para a Liga dos Campeões em 2023/24, conquista da Taça da Alemanha no ano seguinte, nova qualificação para a «Champions» e presença consecutiva na final da Taça, esta temporada.
Nübel chegou ao Bayern Munique em 2020/21, mas nunca se conseguiu afirmar na equipa principal, onde Manuel Neuer continua a ser o titular indiscutível.
RELACIONADOS
André Villas-Boas: «Gustavo Sá e Kiwior? Posso desmentir os dois»
Villas-Boas anuncia futsal sénior no FC Porto: «É uma estreia absoluta»
Bernardo Silva sobre João Neves: «Ligámos para o City para não o perderem»
Sporting: Augsburgo aciona cláusula de compra por Rodrigo Ribeiro
Alvo do Benfica para reforçar o ataque está a caminho do Zenit
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS