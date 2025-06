Ole Werner é o novo treinador do Leipzig, anunciou o clube alemão na manhã desta terça-feira. O técnico de 37 anos chega do Werder Bremen e assina contrato válido até 2027.

«Estou muito contente por ser o treinador principal do RB Leipzig a partir de hoje. Durante as negociações ficou claro que ambas as partes tinham as mesmas ideias sobre como jogar e trabalhar. Foi fácil para mim decidir a favor deste caminho conjunto», anunciou.

O treinador alemão afirmou ainda que «o clube tem objetivos e aspirações ambiciosos». «Esses são precisamente os parâmetros que me convenceram e para os quais quero contribuir», acrescentou.

O treinador de 37 anos começou a carreira na equipa B do Holstein Kiel, a qual orientou durante cinco temporadas. Em 2019/20 chegou a técnico equipa principal, onde ficou até metade da época 2021/22, para depois assumir a equipa do Werder Bremen.

Na temporada passada Ole Werner, ao comando do Werder Bremen, levou a equipa ao oitavo lugar da Bundesliga, em igualdade de pontos com o sétimo classificado, que foi precisamente o RB Leipzig.