Sotiris Alexandropoulos foi oficializado esta quinta-feira nos alemães do Fortuna Dusseldorf por empréstimo do Sporting.

«Gosto da visão do clube e da fome de sucesso que sinto. Já tinha ouvido falar muito bem do Fortuna por Christos Tzolis. Quero aproveitar ao máximo o meu sucesso no Düsseldorf e subir para a Bundesliga. Acho que o estilo de jogo, o físico desta liga, combina comigo. Estou entusiasmado com a equipa e estou ansioso pela minha passagem por aqui», disse o médio grego aos meios de comunicação do F. Dusseldorf.

Sotiris chegou ao Sporting na temporada 2022/23, no entanto nunca conseguiu impor-se no meio campo leonino tendo somado apenas 14 jogos pela equipa principal do Sporting. Na última temporada, ao serviço do Standard Liège também por empréstimo, realizou 37 partidas.