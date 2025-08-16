O Estugarda anunciou este sábado a contratação do avançado português Tiago Tomás que assina até 2029.

Trata-se de um regresso do ex-Sporting ao clube alemão onde esteve por empréstimo por duas temporadas entre 2021 a 2023.

«Estou muito feliz por poder voltar a jogar pelo Estugarda. Estou muito feliz por a transferência ter resultado e ansioso por conhecer toda a equipa. O Estugarda evoluiu muito desde a minha primeira vez aqui. Quero contribuir com o meu desempenho para garantir que alcançamos os nossos novos objetivos e temos sucesso juntos», disse o jogador de 23 anos aos meios do clube alemão.

O Sporting vendeu Tiago Tomás ao Wolfsburgo por 8,8 milhões de euros mais 1,5 em variáveis e ficou com 15 por cento de uma mais-valia futura.

Se os leões tiverem recebido todo o valor da transferência (10,3 milhões), agora com esta mudança para o Estugarda por 13 milhões de euros, o Sporting pode receber perto de um milhão de euros por Tiago Tomás: 360 mil pela mais-valia futura e 358 mil pelo mecanismo de solidariedade.

[Artigo atualizado às 18h24]

