João Palhinha falou das primeiras impressões sobre o Bayern Munique depois de ter realizado o primeiro treino ao serviço da equipa bávara.

«Foi muito bom, fiz muitos testes físicos, foi o primeiro dia e já pude conhecer alguns dos meus novos companheiros. Foi um dia muito bom», começou por destacar o internacional português em declarações às plataformas do clube alemão.

O Bayern Munique vai ainda realizar três jogos de preparação, dois deles com o Tottenham, antes da estreia oficial, na primeira eliminatória da Taça da Alemanha, frente ao SSV Ulm, marcada para 16 de agosto.

«Agora quero conhecer melhor os meus colegas, quero integrar-me na equipa. Estou muito focado no meu trabalho para poder ajudar a equipa a alcançar coisas boas no futuro», destacou ainda Palhinha que, depois de duas temporadas no Fulham, mudou-se para o Bayern numa transferência avaliada em 50 milhões de euros.

A nova época da Bundesliga arranca a 25 de agosto.