Timo Hübers, jogador do Hannover, foi o primeiro caso positivo de Covid-19 na Bundesliga, mas, duas semanas depois, o defesa de 23 anos está oficialmente curado e ansioso por sair à rua para fazer uma corrida.

O caso foi detetado a 11 de março, depois do jogador ter apresentado sintomas semelhantes a de uma gripe, aliás, o jogador diz que nunca sentiu dificuldades no período em que esteve doente. «Não foi nada que nunca tivesse visto antes na vida», relatava o jogador numa entrevista ao canal do clube a 14 de março.

Há alguns dias, Hüber já se sentia melhor e começou a treinar em casa, mas só agora foi dado como oficialmente curado depois de realizar dois testes, com amostras recolhidas da garganta e do nariz. Agora, cumprido o período de quarentena, o jovem defesa pode voltar a sair de casa.

«Estou simplesmente ansioso por fazer uma corrida e poder mover-me livremente novamente», destacou Hübers que, apesar de tudo, vai manter algumas precauções. «Vou seguir a política de restrições de contato geralmente aplicáveis, mas ainda assim é ótimo finalmente poder sair do apartamento novamente», conta.

Timo Hübers já pode sair de casa, mas os companheiros de equipa ainda estão, nas respetivas casas, em período de quarentena, uma vez que só iniciaram o período de reclusão um dia depois de Jannes Horn, outro jogador do Hannover, também ter testado positivo num teste ao novo coronavírus.