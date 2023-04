Um primo de Sadio Mané recorreu às redes sociais para explicar o que levou o avançado a agredir Leroy Sané depois da derrota do Bayern Munique diante do Manchester City. O familiar conta ainda que o ex-Liverpool pediu, depois, desculpa diante de todo o balneário e terá sido esse gesto que levou o clube bávaro a recuar na intenção de despedir o jogador de imediato.

Mané agride Sané com soco após a derrota do Bayern

Oficialmente, o Bayern Munique emitiu apenas um curto comunicado, o qual diz que Sadio Mané não vai ser convocado para o jogo com o Hoffenheim «por mau comportamento» e que vai também ser multado. O jornal Bild adianta, entretanto, que o valor da multa ultrapassa os 500 mil euros e será a mais elevada da história do clube alemão.

O desentendimento entre os dois jogadores começou ainda dentro de campo, aos 83 minutos, quando Leroy Sané se dirigiu a Sadio Mané. Segundo conta agora um primo de Sadio Mané, que é jornalista do jornal francês Brut FR e Taggat e que mantém uma estreita relação com o avançado, o internacional alemão terá insultado o jogador senegalês que, mais tarde, perdeu a cabeça. Pape Mahmoud Gueye, o primo de Sané, revela que Leroy Sané, alemão, mas filho de um pai nigeriano, terá chamado «negro de m****» ao companheiro de equipa.

O familiar de Sané garante ainda que o avançado, já depois da agressão, pediu desculpa a Sané e a todos os companheiros no balneário. «O Mané, que pediu desculpa aos colegas, foi suspenso por um jogo frente ao Hoffenheim. O seu futuro no Bayern não está em risco», escreveu Pape Mahmoud Gueye numa publicação no Twittter.

"Noir de merde" les propos de L.Sané qui ont mis Sadio Mané dans tous ses états.



L'ancien citizen a regretté ses propos juste après l'accrochage.



Mané, qui s'est excusé devant ses coéquipiers, est suspendu pour le match face à Hoffenheim. Son avenir au Bayern n'est pas menacé. — Papa Mahmoud Gueye (@billmahmuud) April 13, 2023

A verdade é que Sadio Mané chegou a estar com um pé fora do Bayern Munique. Segundo dá conta a imprensa alemã, o diretor Oliver Khan e o diretor desportivo Hasan Salihamidzic estiveram reunidos para discutir as possíveis consequências e juntaram os dois jogadores à conversa. Mané, que já tinha pedido desculpas no balneário, pediu diretamente desculpas a Sané, diante dos dois dirigentes, e, segundo está a adiantar a Sport1, terá sido esse gesto que evitou o seu afastamento imediato.