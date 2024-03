Já havia sido anunciado, agora está confirmado: Toni Kroos está de regresso à seleção alemã, três anos depois de se ter retirado dos compromissos internacionais.

Aos 34 anos, o médio do Real Madrid está na lista de 26 jogadores selecionados por Julian Nagelsmann para os particulares frente a França, dia 23 de março, e Países Baixos, 26 de março.

Aquando do anúncio do regresso, Kroos explicou que o fazia a pedido do selecionador, Nagelsmann, e porque estava disposto a tal.

A Alemanha está nos derradeiros meses de preparação para o Euro 2024, torneio no qual é anfitrião: está no grupo A, juntamente com Escócia, Hungria e Suíça.