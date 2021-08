Contratado no verão de 2020 por 50 milhões de euros, Leroy Sané não tem sido capaz de mostrar tudo o que vale no Bayern Munique. Na Baviera dizem que a irregularidade e a falta de concentração competitiva são as responsáveis.



Contra o Colónia, Sané foi assobiado ao falhar uma ocasião clara para golo e aplaudido ironicamente ao ser substituído. Karl-Heinz Rummenigge, nome intocável no Bayern e CEO até ao passado mês de junho, falou sobre o atleta num programa televisivo alemão, Reif ist live.



Apesar de elogiar o talento natural de Sané, Rummenigge confirmou estar desiludido com o rendimento geral do atleta e comparou-o à pior versão de Arjen Robben, antigo internacional holandês e futebolista do Bayern de 2009 a 2019.



«O Leroy está a recordar-me tristemente o período menos bom do Robben. Houve uma fase em que o Robben era muito criticado por ser irregular. A irregularidade do Sané lembra-me essa do Robben», afirmou Rummenigge, lembrando finalmente que o holandês acabou por ser um nome «fantástico» durante várias temporadas na Baviera.