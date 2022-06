Sadio Mané escolheu o número 17, entre os números que estavam disponíveis no Bayern Munique, para jogar na próxima temporada na Bundesliga.

«Escolhi o 17 entre os números que estavam disponíveis no Bayern e quero comemorar muitos sucessos com minha equipa e esse número. Agora estou realmente ansioso para poder começar a preparar-me para a temporada com meus novos companheiros», comentou o avançado nas plataformas do clube.

No Liverpool, o avançado senegalês jogava com o número 10 nas costas, mas no Bayern esse número pertence a Leroy Sané. Os números 9 e 11, outros números habitualmente eleitos pelos goleadores, também já têm dono, Lewandowski e Kingsley Coman, respetivamente.