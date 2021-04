A direção do Schalke 04 anunciou que vai avançar com uma queixa-crime na polícia para que sejam apurados e punidos os responsáveis pelo incidentes da passada quarta-feira junto ao estádio da equipa de Gonçalo Paciência.

Em comunicado, o clube recém-despromovido ao segundo escalão da Alemanha informou que paralelamente a essa queixa está a decorrer uma investigação interna e promete prestar todo o apoio e segurança necessários a jogadores e equipa técnica, que deverão regressar aos treinos apenas na próxima segunda-feira.

Segundo as autoridades alemãs, cerca de «500 a 600 pessoas» esperou a chegada da equipa de Arminia junto à Veltins Arena. Os jogadores foram recebidos com ovos e insultos verbais assim que saíram do autocarro após um jogo que confirmou a despromoção do Schalke 04 ao fim de 30 anos na Bundesliga.