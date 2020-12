O Schalke 04 perdeu esta quarta-feira em casa frente ao Friburgo, por 2-0, naquela que foi a oitava derrota em doze jogos já realizados na Bundesliga, na qual ainda não ganhou: ocupa o último lugar com apenas quatro pontos.

Pior do que isso, no entanto, é o registo de 28 jogos no campeonato alemão sem ganhar. A última vitória do Schalke na Bundesliga foi em janeiro, sendo que foi aliás o único triunfo para o campeonato em todo o ano de 2020.

Esta noite, sem Gonçalo Paciência, que continua lesionado, o Schalke sofreu dois golos na segunda parte, ambos marcados por Roland Sallai, aos 50 e aos 68 minutos. Com este triunfo, o Friburgo afastou-se dos lugares de descida.