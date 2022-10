A eliminação do Werder Bremen no campo do Paderborn foi o resultado mais surpreendente dos jogos da segunda eliminatória da Taça da Alemanha disputados esta quarta-feira. De resto, com mais ou menos dificuldades, Bayern Munique e Borussia Dortmund seguem em frente, numa ronda em que o Estugarda de Tiago Tomás conseguiu o resultado mais dilatado do dia.

Começamos pela surpresa, com o Paderbon a chegar ao intervalo já a vencer por 2-0, com golos de Platte (22m) e Conteh (43m). O Werder Bremen ainda reagiu na segunda parte e até conseguiu empatar dentro do tempo regulamentar, com golos de Bittencourt (65m) e Weiser (84m), mas já não conseguiu dar a volta no prolongamento e acabou por cair no desempate por penáltis (4-5).

O Borussia Dortmund, com Raphael Guerreiro a titular, foi vencer a Hannover por 2-0, sem muito desgaste. Os visitantes adiantaram-se no marcador, aos 11 minutos, graças a um autogolo de Arrey-Mbi e acabaram por confirmar a qualificação, aos 71, numa grande penalidade convertida por Bellingham. A cinco minutos do final, Adeyemi foi expulso na sequência de uma entrada sobre Köhn, numa decisão muito contestada pelos visitantes.

Destaque também para a goleada do Bayern no campo do Augsburgo (5-2), num jogo em que a equipa bávara até esteve a perder. Pedersen colocou a equipa da casa em vantagem, aos 9 minutos, mas os visitantes viraram o resultado com dois golos de Choupo-Moting (27 e 59m) e Kimmich (53m).

O Augsburgo ainda reduziu a diferença, com um autogolo de Upamecano (65m), mas o Bayern acabou com as dúvidas com mais um golo de Musiala (74m) e outro de Davies (90m).

Uma referência ainda para a goleada do Estugarda, com Tiago Tomás a titular, ao Arminia Bielefeld (6-0). A equipa da casa já vencia ao intervalo por 4-0 com golos de Stenzel (20m), Endo (24m), Pfeiffer (28m) e Myumpa (39m). Já no segundo tempo, Pfeiffer (52m) e Guirassy (67m) também contribuíram para o resultado mais expressivo do dia. O avançado cedido pelo Sporting jogou os 90 minutos, mas ficou em branco.

Resultados desta quarta-feira:

Augsburgo-Bayern Munique, 2-5

Jahn Regensburg-Fortuna Dusseldorf, 0-3

Union Berlim-FC Heidenheim, 2-0

Estugarda-Arminia Bielefeld, 6-0

Freiburgo-St. Pauli, 2-1

Hannover-Borussia Dortmund, 0-2

Paderborn-Werder Bremen, 2-2 (5-4, gp)

Sandhausen-Karlsruher, 2-2 (8-7, gp)