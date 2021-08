O Eintracht Frankfurt foi este domingo afastado da Taça de Alemanha, logo na primeira eliminatória, ao perder por 2-0 na visita a Mannheim, da terceira divisão do futebol alemão.

Gonçalo Paciência entrou em campo ao minuto 68, já depois do colega Hinteregger (62) ter sido expulso, e foi incapaz de dar a volta ao resultado, que nessa altura já estava feito: os golos locais foram anotados por Seegert (48) e Boyamba (52).

Já o Mainz e o Colónia só se apuraram no desempate por grandes penalidades, 8-7 e 4-2, após registarem igualdades no final do prolongamento, nos redutos do Elversberg e Jena, ambos do quarto escalão, respetivamente.