Tiago Tomás esteve em destaque na vitória do Wolfsburgo por 3-1 no reduto do Bochum.

O avançado formado no Sporting abriu caminho ao triunfo aos 21 minutos com um remate colocado de pé esquerdo depois de uma recuperação de bola na área da equipa da casa.

Ainda na primeira parte, o Wolfsburgo chegou ao 2-0 por Jonas Wind, que, já depois de Myron Boadu ter reduzido distâncias, bisou aos 88 minutos na recarga a um penálti que o próprio tinha batido.

O Wolfsburgo, que tinha apenas um vitórias nas cinco primeira rondas da Bundesliga, tem agora sete pontos, enquanto o Bochum soma apenas um e está agora no último lugar.

O Bayer Leverkusen, campeão da Alemanha, cedeu em casa um surpreendente empate frente ao Holstein Kiel (2-2), «lanterna vermelha» da Bundesliga (com apenas um ponto) à entrada para esta jornada.

E foi surpreendente pelo adversário, mas também porque ainda antes dos 10 minutos a dúvida parecia residir nos números do triunfo para o qual a equipa de Xabi Alonso parecia estar a embalar.

Boniface inaugurou o marcador logo aos 4 minutos e aos 8m Hofmann fez o 2-0 para os «farmacêuticos».

O Holstein Kiel teve pouca bola e fez poucos remates, mas assentou a surpresa na eficácia, não sofrendo mais golos após o início de jogo desastroso. Max Geschwill reduziu distâncias em cima do intervalo e Fiet Arp empatou ao minuto 70 na conversão de um penálti.

Com este resultado, são já três os jogos em que o Bayer Leverkusen perde pontos nesta Bundesliga, metade do que em toda a épica campanha (invicta) de 2023/24.

A «Xabineta» soma 11 pontos volvidas seis jornadas e pode perder mais terreno para os primeiros lugares.

À mesma hora, o Union Berlim derrotou em casa o Borussia Dortmund por 2-1. Kevin Vogt inaugurou o marcador para os anfitriões aos 26 minutos da marca dos 11 metros e, aos 45+3m, Vertessen, depois de um toque de Diogo Leite, dobrou a vantagem da equipa da capital.

O melhor que o Dortmund conseguiu foi reduzir pouco depois da hora de jogo por Julian Ryerson.

O Union Berlim tem agora 11 pontos, mais um do que o Borussia Dortmund.

OUTROS RESULTADOS:

Werder Bremen-Friburgo, 0-1