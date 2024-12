Tiago Tomás marcou na emocionante vitória do Wolfsburgo sobre o Mainz (4-3), este domingo, em jogo da 13.ª jornada da Bundesliga. A equipa da casa esteve por três vezes em desvantagem, mas nunca baixou os braços e acabou por reclamar os suados três pontos que lhe permitem ficar à beira dos lugares europeus em tempo de compensação.

Paul Nebel abriu as hostilidades no Volkswagen Arena, com o primeiro golo do jogo, aos onze minutos, mas o Wolfsburgo reagiu bem e empatou, oito minutos depois, por Mohamed Amoura a, na sequência de um cruzamento de Tiago Tomás que tinha sido desviado por Zentner, mas seria o Mainz a chegar em vantagem ao intervalo, com Burkardt a recuperar a vantagem aos 39 minutos.

Já na segunda parte, Tiago Tomás, após um grande lance de Amoura, acabou por empatar o jogo, aos 57 minutos, num remate feliz que ainda sofreu um desvio nos pés de Hanche-Olsen, mas os visitantes recuperaram, mais uma vez, a vantagem, aos 66 minutos, com mais um golo de Nebel.

A equipa da casa nunca baixou os braços e acabou mesmo por dar uma cambalhota no marcador, com dois golos deJonas Wind nos instantes finais, com o avançado a empatar, pela terceira vez, aos 84 minutos, antes de marcar o golo da vitória já em período de compensação.

Com este triunfo, o Wolfsburgo sobe até ao nono lugar da classificação da Bundesliga e fica a apenas um ponto do Mainz que, no sexto lugar, ocupa a última posição que dá acesso às competições europeias.